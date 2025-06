Fafá de Belém responde se já fez “surubas” com artistas e políticos

Fafá de Belém negou que tenha promovido “surubas” com artistas e políticos na década de 1980. A cantora resolveu abrir o jogo sobre algumas polêmicas e comentou o assunto.

Fafá de Belém

De acordo com o portal Na Telinha, do UOL, Fafá teria sido acusada de promover festinhas íntimas com a presença de famosos no passado.

A cantora, por sua vez, afirmou que não é moderna a esse nível. “Gente, se vocês soubessem como eu sou careta. Esse entusiasmo todo, essa alegria enorme para por aqui. Ai ai ai, respeita meu corpo! Respeita minha casa! ‘Surubão de Noronha’ nunca”, disse.

