Falsificador de diplomas que tabelava preços pelo WhatsApp é preso

Um homem foi preso por vender diplomas de várias graduações, certificados de ensino médio e curso técnico, além de históricos escolares falsos. Ele foi detido na própria casa, nessa quinta-feira (29/5), na Vila Concordia, em Goiânia. Durante as buscas, os policiais civis de Goiás apreenderam diversos documentos que seriam vendidos, e que estavam prontos para entrega.

O picareta começou a ser investigado, após uma denúncia feita à Central de Flagrantes. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Humberto Teófilo, o homem foi autuado por falsificação de documento público e particular, além de falsa identidade por se passar por outra pessoa. “Ele vendia graduação de medicina, cobrava o valor de R$ 3 mil. Já o diploma de nível médio, ele vendia por R$ 600”, disse o policial civil.

“Eu faço venda de certificado”

Quando um cliente procurava pelo serviço, o suspeito enviava uma tabela de preços pelo WhatsApp. Em um print de uma conversa do falsificador com um cliente, o criminoso fala: “Eu faço a venda do certificado, no caso, não precisa estudar, nem fazer provas. Já pega direto, mas é tudo certinho, reconhecido pelo MEC”, garante.

Print de uma negociação

Tabela de preços

Diploma de bacharel em Educação Física

Diploma de medicina

Certificado de conclusão de Ensino Médio em Aparecida de Goiânia

Histórico escolar de Aparecida de Goiânia

Em depoimento, o falsificador revelou também que utilizava contas bancárias “compradas” de terceiros para receber os pagamentos.

O investigado foi autuado em flagrante pelos crimes de falsa identidade e falsificação de documentos público e particular, conforme previsto nos artigos 297, 298 e 307 do Código Penal.

O homem está preso e está a disposição da Justiça.