Justiça decreta prisão de falso pastor acusado de matar a ex na frente do filho no interior do Acre

Na última quarta-feira (11), um crime chocou moradores da zona rural de Capixaba (AC). O falso pastor Natalino Santiago teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça do Acre após ser acusado de matar a ex-esposa, Auriscleia Lima do Nascimento, de 25 anos, com golpes de terçado.

FIQUE POR DENTRO: Falso pastor que matou ex-esposa no Acre já era condenado por outros dois homicídios e estupro

Após o feminicídio, Natalino decidiu se entregar à Polícia Civil em Capixaba, depois de ser ameaçado por moradores que tentaram linchá-lo. Ele foi levado à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O juiz responsável pelo caso determinou a prisão preventiva durante a audiência de custódia, realizada logo após a captura do acusado. A decisão levou em conta a brutalidade do crime, o histórico violento do suspeito e o risco que ele representa à sociedade.

Com um passado marcado por crimes graves, Natalino já havia sido condenado por dois homicídios: um cometido no início dos anos 2000 e outro em 2011, no bairro Palheiral, na capital acreana. Mesmo condenado, ele conseguiu progressão de regime, mas descumpriu as regras do semiaberto e passou a viver com identidade falsa no interior do estado. Agora, além de responder por mais esse feminicídio, Natalino terá as penas anteriores unificadas, o que soma 35 anos de reclusão em regime fechado, conforme determinação judicial.