Falta de dinheiro em banco de Cruzeiro do Sul causa transtornos a clientes

Moradores de Cruzeiro do Sul vêm enfrentando dificuldades para sacar dinheiro nos caixas eletrônicos do Banco da Amazônia desde a última sexta-feira, 6. O problema tem afetado principalmente aposentados, que representam a maior parte dos clientes da agência. Segundo relatos, os terminais de autoatendimento estão sem cédulas disponíveis ou com limite de saque, além de apresentarem lentidão no sistema.

Na manhã desta segunda-feira, 9, apenas um dos três caixas eletrônicos da agência localizada no centro da cidade estava funcionando. No entanto, por volta das 10h, o equipamento parou de operar por falta de notas. “Isso é uma vergonha. Vim na sexta-feira e não tinha dinheiro. Voltei no sábado, estava do mesmo jeito. E hoje, nesta segunda, passei quase uma hora na fila e, quando chegou a minha vez, o único caixa funcionando travou. É um desrespeito com o cidadão, com o aposentado, com o cruzeirense”, desabafou o aposentado João Herculano, de 56 anos.

O problema é recorrente e costuma se agravar nos primeiros dias úteis do mês, quando aumenta a demanda por saques de salários e benefícios. A escassez de cédulas e as falhas nos equipamentos têm causado longas filas e gerado reclamações entre os usuários.

A reportagem deixa o espaço aberto para que a gerência do Banco da Amazônia em Cruzeiro do Sul possa se manifestar e esclarecer os motivos da falha, bem como informar as providências que estão sendo adotadas para restabelecer o atendimento normal à população.