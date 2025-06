Família denuncia extração de 17 dentes em jovem autista durante atendimento odontológico

Uma jovem de 19 anos com autismo nível 3 teve 17 dentes arrancados durante um procedimento odontológico realizado no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), unidade de saúde estadual em Belém, no Pará. Segundo a família, a paciente havia sido encaminhada para um atendimento de rotina, que incluía apenas limpeza e restauração dentária.

A denúncia foi feita por familiares nas redes sociais. De acordo com os relatos, o procedimento durou cerca de quatro horas e as extrações teriam sido realizadas sem o consentimento prévio da família.

O caso ganhou repercussão e gerou indignação entre internautas, especialmente por envolver uma paciente com deficiência severa e por conta da quantidade de dentes removidos. Comentários nas redes levantam dúvidas sobre a conduta da equipe médica e a ausência de comunicação com os responsáveis legais da jovem.

Até a publicação desta reportagem, o Governo do Pará e a direção do CIIR não haviam se manifestado oficialmente sobre o caso.