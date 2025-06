Família fica gravemente ferida após colisão entre moto e carro em Rio Branco

O motociclista J.G.L, de 49 anos, sua esposa Michelle e uma criança de 8 anos ficaram gravemente feridos após serem atropelados por um carro na noite deste sábado (21), no cruzamento da Rua Fonte Nova com a Rua Padre Cícero, no bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, J.G. trafegava no sentido bairro-centro, em uma motocicleta modelo Yamaha Factor, de cor vermelha e placa NAF-3F92, e avançou na Rua Fonte Nova. No mesmo momento, um veículo Honda Civic, de cor preta e placas FBZ-4060, trafegava pela via e acabou atingindo a família.

Com o impacto, os três ocupantes da moto foram arremessados e caíram sobre a calçada. A motocicleta foi arrastada por cerca de 7 metros no asfalto.

A vítima sofreu múltiplas fraturas no braço direito e na perna esquerda, além de um corte profundo na cabeça. Michelle teve um corte na cabeça, edema no rosto e várias fraturas na perna esquerda, além de apresentar desorientação. Já a criança, que estava sem capacete, teve escoriações com sangramento ativo em várias partes do corpo.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias de suporte básico e uma de suporte avançado para o atendimento.

Ele permanece em estado grave, enquanto Michelle e a filha apresentam quadro de saúde estável.

Testemunhas relataram ainda que a motocicleta estava em alta velocidade. Militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) isolaram a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram liberados.