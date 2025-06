Família pede doação de sangue para mulher vítima de grave acidente em Rio Branco

Em meio à campanha Junho Vermelho, que destaca a importância da doação de sangue, familiares e amigos de Ana Ursula de Messias Sales, de 31 anos, fazem um apelo urgente por doadores em Rio Branco.

Ela está internada e precisa urgentemente de doações de sangue para o tratamento. A família reforça o pedido para que quem puder doar, dirija-se ao Hemoacre, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 2787, bairro Bosque, em Rio Branco.

Ana Ursula sofreu um grave acidente no dia 26 de maio, na Rua Rio de Janeiro, no bairro Floresta. Ela pilotava uma motocicleta Honda Titan preta quando tentou ultrapassar veículos que estavam parados no semáforo, utilizando a contramão. No momento da manobra, colidiu frontalmente com um carro elétrico modelo BYD, também preto, conduzido por Marileudy Fernandes. O veículo saía da Travessa Sol, com a intenção de acessar a Rua Rio de Janeiro em direção ao Centro da cidade.

Devido ao forte impacto, Ana Ursula foi arremessada sobre o capô do carro e, em seguida, caiu violentamente no asfalto, sofrendo ferimentos graves, principalmente na região da cabeça.

A mobilização acontece dentro do contexto do Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre a doação de sangue, iniciativa essencial para manter os estoques dos hemocentros abastecidos, especialmente em períodos críticos.

“Amigos, pedimos doações para a nossa irmã, Ana Ursula de Messias Sales”, destaca a mensagem compartilhada pelos familiares nas redes sociais, ressaltando a urgência da situação.

O Hemoacre segue todos os protocolos de segurança para os doadores. Podem doar pessoas saudáveis, com idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 com autorização), que pesem mais de 50 kg e apresentem um documento oficial com foto.