Familiar desmente versão de mulher que matou o irmão:“Ela fez tudo de caso pensado”

Após Camila Arruda Braz, presa por matar o próprio irmão, Ramón Arruda Braz, de 41 anos, com 37 facadas, informar na última terça-feira (3), que o crime ocorreu depois dela suspeitar de um abuso sexual sofrido por sua filha, a irmã dos dois entrou em contato com o ContilNet desmentindo a versão.

De acordo com Myrla Sara, a fala mancha a imagem de Ramón, que sempre foi uma pessoa boa e querida por todos. Segundo ela, a sobrinha sempre foi super protegida pela mãe, que quase não deixava ninguém se aproximar dela, por mania de perseguição.

A irmã mais nova destaca ainda que a acusada e o falecido sempre tiveram desavenças desde criança, e que Camila já havia antes tentado ceifar a vida do irmão com uma martelada na cabeça. Antes do ocorrido, ela também estava sem tomar a medicação que utilizava por problemas mentais.

“Eles sempre tiveram desentendimentos, mas o Ramón nunca agrediu ela e nem ninguém. Ele cuidou de mim desde pequena e ele nunca tocou na gente. Tudo o que ela fez foi de caso pensado”, afirma.

Myrla destaca que o que revelou para o jornal foi a primeira versão que Camila contou para o advogado, assim como o que ouviu da vizinha. E que as versões se confirmam de acordo com a cena do crime.

Segundo ela, Ramón estaria no quarto de sua mãe assistindo televisão, quando foi chamado pela acusada, que pedia ajuda para ele arrumar um ventilador, ao se abaixar, ele recebeu o primeiro golpe.

“O quarto dela era o que mais tinha sangue. Ele tentou sair de lá e caiu no quarto da minha mãe, quando ela foi em cima dele e deu as 37 facadas. Depois disso ela pegou a faca, colocou entre o peito dela e saiu com a minha sobrinha da casa, falando que tinha sido agredida”, aponta.

Sara continua e diz que não ocorreu nenhuma briga ou discussão entre os irmãos na ocasião, e que Camila fez tudo premeditado. “Tudo o que ela falou é mentira, e ela usa a doença dela para poder justificar as coisas que ela faz, porque ela faz as coisas de caso pensado, justificando as maldades dela”.

Myrla finaliza pedindo que as pessoas não pensem que o irmão algum dia agiu de forma incorreta, pois ele foi um exemplo para a família e amigos, e pede respeito a todos os familiares que vivem um momento estarrecedor. A filha da acusada ficará aos cuidados da avó.