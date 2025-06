Familiares buscam por jovem em Cruzeiro do Sul que sumiu após sair para comprar comida

Os familiares de Edenilson de Menezes Fortunato estão em busca do jovem, que está desaparecido desde o último sábado (7) em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações, ele pegou a moto do tio por volta das 17h para comprar comida, mas não voltou para casa. A última vez que foi visto foi na área rural da cidade, na região do Lagoinha.

Sem notícias, os familiares em estão em desespero e preocupados, desejando qualquer informação que levem ao paradeiro do rapaz.

Quem souber algo que ajude os familiares a encontrar Edenilson pode ligar para o telefone (68) 99222-3680 ou informar diretamente à Polícia.