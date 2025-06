Farra do INSS: PF suspeita que funcionários levavam dinheiro em avião

A Polícia Federal (PF) suspeita que um dos investigados no esquema bilionário de fraudes contra aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) transportou dinheiro vivo em aviões durante uma série de viagens feitas entre Brasília e Belo Horizonte (MG) no auge da farra dos descontos indevidos, revelada pelo Metrópoles.

Domingos Sávio de Castro, que é sócio do lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, intensificou, desde novembro de 2023, uma rotina de viagens entre a capital federal e a capital mineira, onde ficam as sedes de duas entidades investigadas nas fraudes contra aposentados. Segundo a PF, os intervalos entre as viagens domésticas chegaram a ser de 24 horas.

A investigação mostra que as duas associações mineiras — União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (Unaspub) e Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social (Abrasprev) — fizeram movimentações financeiras relevantes em datas coincidentes com as viagens de Castro para Belo Horizonte.

“Isso pode indicar que as viagens são utilizadas para discussões ou ações relacionadas a essas transações”, diz a PF no inquérito.

Domingos Castro comandava duas empresas de call center — Callvox e Trustrust — que atuavam para o Careca do INSS junto às entidades da farra do INSS.

Uma telefonista que trabalhou nelas contou ao Metrópoles como funcionava o serviço de atendimento a aposentados lesados que buscavam ressarcimento e disse que os funcionários ganhavam viagens para Belo Horizonte, como uma espécie de benefício.

Segundo ela, as viagens ocorriam mensalmente com grupos de cerca de 15 pessoas. Lá, os funcionários do call center ganhavam vouchers para comprar perfumes importados, jantares em restaurantes caros e passeios turísticos. Para a PF, os “acompanhantes frequentes” das viagens de Castro poderiam ter atuado “como intermediários ou transportadores” de dinheiro.

“O padrão de viagens é consistente com operações de transporte de valores. A alta frequência, os intervalos curtos e o número elevado de passageiros sugerem logística para movimentação de dinheiro físico”, afirma a PF. A investigação estima que cada passageiro pode transportar R$ 5 milhões, em notas de R$ 100, em cada bagagem de mão permitida nos voos.

Outra constatação dos investigadores é que as viagens começaram a se intensificar em novembro de 2023, período em que a fraude dos descontos de mensalidade associativa chegou ao auge. Nessa mesma época, segundo relato da funcionária, os call centers do Careca do INSS aumentaram consideravelmente o número de funcionários.

Viagens e pagamentos