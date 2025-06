Fãs da cantora Katy Perry ganham espaço exclusivo no Parkshopping

Até 11 de junho, os fãs da cantora Katy Perry terão um espaço especial para comprar os ingressos para o show da turnê “The Lifetimes Tour” e curtir o universo dos Katycats. Isso porque, além do show, em parceria com a Move Concerts, a Arena 360 trouxe para Brasília um espaço instagramável que celebra a carreira de uma das artistas pop mais bem-sucedidas de todos os tempos.

A loja fica localizada no segundo piso do Parkshopping, acima do restaurante Pobre Juan e perto do espaço da Ri Happy. Além de comprar os ingressos, os fãs poderão acompanhar uma linha do tempo com os principais álbuns da cantora e tirar fotos com a borboleta que marca o show imersivo que vem lotando estádios pelo mundo.

Considerada uma das maiores estrelas da música pop na atualidade, será a primeira vez de Katy Perry na cidade:

“Quando digo que vou ao Brasil, não estou falando só do Rio e de São Paulo! Mal posso esperar para ver vocês em breve na ‘The Lifetimes Tour’ em Brasília! Vai ser uma festa!”

Em uma entrevista recente, a cantora revelou que os fãs podem esperar um setlist especial. Além de grandes sucessos como Teenage Dream, California Gurls e Dark Horse, a cantora promete incluir faixas inéditas e músicas raras que nunca foram apresentadas ao vivo.

The Lifetimes Tour

A “The Lifetimes Tour” é a quinta turnê mundial de Katy Perry e começou no dia 23 de abril, com um show esgotado na Cidade do México. Anunciada em setembro de 2024, a tour promove seu sexto álbum de estúdio, 143. Esta é sua primeira turnê mundial desde “Witness: The Tour” (2017-2018) e marca seu retorno aos palcos internacionais após um período de dois anos, durante o qual realizou a residência Play, em Las Vegas.

Reconhecida por suas performances espetaculares, a “The Lifetimes Tour” promete ser uma celebração ousada e envolvente do pop. Segundo a cantora, o show estará repleto de hinos provocativos e dançantes, seguindo a linha de seu novo álbum, que resgata sua energia contagiante.

Após passar pelo México, a turnê seguirá para diversas cidades dos Estados Unidos, passará pela Austrália, retornará aos EUA e Canadá, e depois chegará à América do Sul, onde tem datas confirmadas no Chile, Argentina e Brasil. Por fim, a turnê seguirá para o Reino Unido e Europa.

Loja temática Katy Perry | Lifetimes Tour

Local: ParkShopping (SAI/SO Área 6580 – Guará, Brasília/DF)

Funcionamento:

De 2 a 7 e 9 de junho, das 10h às 22h / Excepcionalmente no dia 8 de junho, das 14 às 20h.

Katy Perry | The Lifetimes Tour

Abertura dos portões: 17h

Início do show: 21h

Classificação Etária: 16 anos desacompanhado. Menores de 16 anos apenas acompanhados pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial.

Limitações: 6 ingressos por CPF, limitado a 2 meias-entradas.

Pré-vendas:

– Pré-venda para fã clube: 2 e 3 de junho, das 10h às 22h

– Pré-venda para clientes Santander: 4 e 5 de junho, das 10h às 22h

Venda Geral:

A partir de 6 de junho (mediante disponibilidade de ingressos) (www.livepass.com.br/artist/katy-perry/)