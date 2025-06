Fãs de Virginia e Zé procuram trabalho de amarração para o casal

Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento há pouco mais uma semana, mas, os fãs não parecem ter aceitado a decisão do ex-casal. Nas redes sociais, a médium Mãe Analu Portugal, autointitulada “a sacerdotisa de Kimbanda”, contou que três fãs da influenciadora e do cantor a procuraram para pedir um trabalho espiritual de “amarração” do casal.

“Três pessoas me procuraram para que eu pudesse fazer um trabalho de magia para uma reconciliação e claro: eu disse que não! A pessoas envolvida é que tem que pedir esse recurso e se houver amor vai haver uma volta”, contou Analu, através de vídeo publicado no Instagram nessa quarta-feira (4/5).

