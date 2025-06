“Fazer molho para vender”: supermercado erra e influenciadora paga R$ 943 em tomates

A influenciadora Emily Aguiar relatou um perrengue passado por ela durante uma feira feita por ela e por seu marido em um supermercado, que deu cerca de R$ 2.200 após um engano cometido pelo estabelecimento.

Em seus stories, ela conta que chegou a pagar pelos produtos e levar para casa, no entanto, pelo incômodo com relação ao preço acabou conferindo itens no cupom fiscal. Para sua surpresa, no documento constava o valor de R$ 943 em tomates.

“R$ 943 de tomates, inacreditável, nem se eu comprasse todos os tomates expostos lá, daria 943 reais de tomate. Nem dono de restaurante compra tudo isso, pois acho que vai estragar. A não ser que eu fosse fazer molho de tomate para vender”, contou.

Emily contou que retornou ao local da compra e ao relatar a situação, teve o valor a mais cobrado na compra devolvido pelo supermercado.

“O importante é que eu cheguei lá e o cara riu, porque ninguém compra 943 reais de tomate. Eu estou chocada!”, relatou em tom humorado.