Em meio a protestos, Centro POP começa a atender população em situação de rua

O novo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) foi instalado no bairro Castelo Branco, na regional Sobral, em Rio Branco desde a última semana. O espaço, que antes funcionava na região central da capital acreana, tem sido alvo de polêmicas e protestos por parte de moradores que não concordam com sua presença na região.

Para mostrar um pouco do trabalho desenvolvido, o ContilNet visitou o local, que funciona com uma equipe multidisciplinar oferecendo diversos serviços, desde assistência social, busca ativa até aulas na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

O coordenador da unidade, Gabriel Ferreira, explicou como funciona o atendimento no novo espaço.

“O novo Centro POP funciona de uma maneira escritural, uma base de escritório de encaminhamento. A pessoa chega aqui, passa pela recepção, a recepcionista vai identificar sua demanda e vai te encaminhar para a triagem, e lá vai ser verificada sua demanda”, detalhou.

Além do apoio educacional, o Centro também orienta as pessoas em situação de vulnerabilidade para que acessem benefícios sociais.

“Nós também disponibilizamos o Cadastro Único, que é um banco de dados do Governo Federal, e mediante isso, ele solicita algum benefício eventual. Aqui nós disponibilizamos, se possível, aluguel social, que é dado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH). Temos também o ponto jurídico, onde vemos as necessidades jurídicas do indivíduo”, ressaltou Ferreira.

O espaço oferece ainda orientações sobre documentação, apoio psicológico, encaminhamento para rede de saúde e outros atendimentos essenciais para quem está em situação de rua.

Acompanhe a videorreportagem completa sobre o novo espaço: