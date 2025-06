Fé, cores e tradição: Corpus Christi terá tapetes, missa e procissão em Rio Branco; veja programação

A tradicional celebração de Corpus Christi será realizada na próxima quinta-feira, 19 de junho, em Rio Branco. A Catedral Nossa Senhora de Nazaré organizou uma programação especial, convidando a comunidade católica a participar de um momento de fé e reflexão.

As atividades começam às 8h com a confecção dos tapetes coloridos nas ruas próximas à Catedral, expressão artística e religiosa que antecede os momentos principais da festa. Às 17h, será realizada a missa solene, presidida por autoridades da Igreja Católica. Em seguida, às 18h, ocorre a procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas do centro da cidade.

A celebração de Corpus Christi recorda a instituição da Eucaristia e reforça a presença real de Cristo no pão consagrado. É um convite à reflexão sobre a centralidade da Eucaristia na vida cristã e uma demonstração pública de fé e devoção.