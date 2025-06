Fé, união e simbolismo marcam celebração de Corpus Christi em Cruzeiro do Sul

A cidade de Cruzeiro do Sul celebrou, nesta quinta-feira (19), a solenidade de Corpus Christi com uma programação repleta de fé, simbolismo e forte participação popular. Organizada pela Diocese local, a celebração começou às 17h, com concentração dos fiéis na Igreja São João Batista, no bairro da Cohab.

A procissão percorreu diversos pontos da cidade e contou com paradas em locais estratégicos, onde foram feitas orações e bênçãos direcionadas à população. A primeira parada aconteceu em frente ao Portal da Cidade, na Avenida da Cultura. Ali, uma bênção especial foi dedicada a todos os moradores, independentemente de sua religião.

“A bênção é para todos, não importa a fé. Queremos pedir por toda a cidade, pelo nosso povo, por Cruzeiro do Sul como um todo”, afirmou o bispo da Diocese, Dom Flávio Giovenale.

Em seguida, o cortejo seguiu até a frente da maternidade do município, onde foram feitas preces pela saúde dos enfermos e pelos profissionais da área da saúde. A terceira parada ocorreu no Cemitério São João Batista, em homenagem aos entes queridos que já faleceram. Na ocasião, foram feitos pedidos de consolo aos vivos e de acolhimento aos que partiram.

“Pedimos que Deus acolha os falecidos no céu e continue protegendo cada um de nós nesta caminhada de fé”, disse Dom Flávio.

A programação foi encerrada com uma missa campal na Praça Orleir Cameli, que reuniu uma multidão de fiéis. O espaço foi decorado com o tradicional tapete de Corpus Christi, confeccionado na noite anterior por membros das três paróquias da cidade, em um gesto coletivo de devoção e arte.

A celebração de Corpus Christi, que rememora a presença real de Cristo na Eucaristia, mais uma vez reafirmou em Cruzeiro do Sul a força da fé católica e o espírito de unidade entre os moradores.