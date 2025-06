Feira do Livro do Pacaembu terá Marcelo Rubens Paiva, Drauzio e mais

A partir deste sábado (14/6) até o próximo domingo (22/6), a Praça Charles Miller, na zona oeste de São Paulo, será palco da quarta edição d’A Feira do Livro do Pacaembu. Com um número recorde de encontros literários, mais de 200 convidados irão participar do evento. Entre eles, estão o médico Drauzio Varella, a podcaster Tati Bernardi, o roteirista Raphael Montes, a autora chilena Lina Meruane, e o escritor Marcelo Rubens Paiva.

Além dos convidados, o festival, que tem entrada gratuita, contará com debates, oficinas, contações de histórias e outras atividades.

Edição 2025 da Feira do Livro do Pacaembu

A Feira do Livro será dividida em três espaços: o Palco Petrobras, montado no meio da rua; o Auditório Armando Nogueira, que fica no Museu do Futebol; e o Espaço Rebentos, o palco inédito com atividades voltadas ao público infantil.

O tema geral do evento deste ano são os 40 anos da redemocratização do Brasil.

Meio ambiente, história, divulgação científica, cultura afro-brasileira, cultura indígena, alimentação, cultura do livro, teologia, jornalismo, educação, luta antirracista, relações afetivas, empreendedorismo social, cultura pop, cultura paulistana, relações internacionais, e outros tópicos também são eixos temáticos da agenda.

A programação completa você encontra aqui.

A Feira do Livro é realizada pela Associação Quatro Cinco Um, pela Maré Produções e pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais.

Como chegar

A Motiva, concessionária de linhas de mobilidade urbana, vai oferecer transporte gratuito entre a Estação Paulista, na linha 4-Amarela do metrô, e o evento. O ponto de embarque e desembarque será na saída da estação, na Rua da Consolação.

O transporte vai funcionar das 11h às 21h nos dias de semana e das 10h às 21h nos fins de semana e feriado de Corpus Christi.