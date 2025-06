Feira Livre Acreana aquece o inverno com roupas acessíveis e incentivo ao consumo consciente

Com a chegada das temperaturas mais amenas em Rio Branco, os moradores têm uma oportunidade acessível de se aquecer e ainda contribuir com a economia local. O coletivo Feira Livre Acreana realiza, nesta semana, uma feira na Praça Oscar Passos, em frente ao estádio José de Melo, reunindo cerca de dez expositores. São roupas de inverno a partir de R$ 5, incluindo peças como malhas peruanas, moletons, vestidos e conjuntos, todas com curadoria das próprias empreendedoras.

O projeto, que existe há cerca de quatro anos, reúne aproximadamente 200 mulheres empreendedoras, atuando não só com vestuário, mas também com artesanato, crochê e utilidades para o lar. Segundo Vicent Charles, coordenador da feira e vice-presidente da Associação Encontro das Brecholeiras, a iniciativa tem um forte apelo social, econômico e ambiental, promovendo o reúso e o consumo consciente. Ele destaca que os produtos têm qualidade, variedade e preços acessíveis, atendendo todos os gostos e bolsos.

Empreendedoras como Dona Lili e Maria de Fátima Melo contam que a feira é essencial para complementar sua renda, além de proporcionar produtos de boa qualidade para a população. A feira na Praça Oscar Passos segue até quinta-feira (12), das 8h às 17h. Aos fins de semana, o coletivo realiza suas atividades no Horto Florestal, mantendo o compromisso com o fortalecimento do empreendedorismo feminino local.