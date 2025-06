Feriados de 2025: veja os próximos dias de folga e oportunidades de descanso no Brasil

Após o feriado de Corpus Christi, celebrado em 20 das 27 capitais brasileiras, muitos já começam a se programar para os próximos momentos de folga em 2025. A má notícia para quem planeja viagens ou emendas prolongadas é que o Dia da Independência, em 7 de setembro, cairá em um domingo. E o mesmo acontecerá com os feriados de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro), que também ocorrerão aos domingos, não garantindo dias extras de descanso para a maioria dos trabalhadores.

Segundo o advogado trabalhista Eduardo Alcântara, domingos já são considerados dias de repouso remunerado para quem atua sob o regime da CLT. Portanto, não há compensação ou “dobro de descanso” quando o feriado coincide com esse dia da semana.

📌 Mas atenção: trabalhadores de áreas essenciais, como saúde e segurança, têm direito a remuneração em dobro se atuarem nesses dias, exceto se houver folga compensatória. Já para autônomos e PJ, as regras seguem o contrato firmado entre as partes.

Quando será o próximo feriadão?

O próximo grande feriado com chance de emenda será o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro (quinta-feira), que pode ser emendado com a sexta-feira (21). No entanto, essa emenda não é obrigatória e depende de decisão do empregador.

São João: tradicional no Nordeste

Celebrado entre os dias 23 e 24 de junho, o São João movimenta várias cidades do Nordeste e pode render folga dependendo da localidade:

Feriado estadual : Bahia, Sergipe e Alagoas;

Feriado municipal : Recife (PE), João Pessoa (PB), Campina Grande (PB) e Caruaru (PE);

Ponto facultativo: Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí.

Feriado para quem está em São Paulo

O estado de São Paulo tem um feriado estadual em 9 de julho (quarta-feira), em memória à Revolução Constitucionalista de 1932.

📅 Feriados nacionais de 2025

7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil

12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (domingo) – Finados

15 de novembro (sábado) – Proclamação da República

20 de novembro (quinta-feira) – Consciência Negra

25 de dezembro (quinta-feira) – Natal

🟠 Pontos facultativos em 2025

24 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Natal, após as 14h

31 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Ano Novo, após as 14h

📍 Feriados estaduais e municipais em capitais brasileiras

Uma lista completa com os feriados regionais em cada capital pode ser consultada na matéria original, destacando datas como:

Salvador (BA) – 24 de junho (São João), 2 de julho (Independência da Bahia)

Recife (PE) – 24 de junho (São João), 16 de julho (Nossa Senhora do Carmo)

Rio Branco (AC) – 5 de setembro (Dia da Amazônia), 17 de novembro (Tratado de Petrópolis)

Fortaleza (CE) – 15 de agosto (Nossa Senhora da Assunção)

Porto Alegre (RS) – 20 de setembro (Data Magna do RS)

E muitos outros.

🔗 Leia a matéria original em Valor Econômico, Globo.

✍️ Reescrito por Redação ContilNet, com informações doValor Econômico, Globo.