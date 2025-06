Feriados de Junho 2025: calendário com as datas comemorativas e as folgas do mês

Junho de 2025 marca o início de uma sequência de meses sem feriados nacionais. No entanto, o mês conta com o ponto facultativo de Corpus Christi, no dia 19, que pode ser feriado em alguns estados e municípios. O sexto mês do ano também é conhecido pelas festas juninas, pelo início do inverno no Hemisfério Sul e pelo Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho.