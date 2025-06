Os comentários das duas apresentadoras, que estrelam e já estrelaram programas sobre sexo, levantou questionamentos sobre como “o rala e rola” esta fazendo parte do dia a dia das pessoas — ou, também, como tem sido deixado de lado, inclusive pela geração Z.

O sexólogo Vitor Mello destaca que quando Giovanna Ewbank e a Fernanda Lima falam algo desse tipo, é possível perceber que, infelizmente, demonstra-se que a falta de sexo tem sido uma constante entre muitos casais.

“A rotina acelerada, as múltiplas responsabilidades e o cansaço mental acabam gerando um cansaço físico. A Fernanda Lima até comentou sobre a questão da menopausa. Tudo isso, somado a fatores como o excesso de tela no celular, tem impactado, sim, o desejo sexual dos casais diretamente”, destaca.

Além disso, o profissional acrescenta que, atualmente, há pesquisas que mostram que os casais modernos, especialmente os que já têm uma rotina de carreira mais exigente e filhos, acabam colocando o sexo em segundo ou terceiro lugar nas prioridades, quando, na verdade, a transa deveria ser vista como uma parte da intimidade.

“Isso melhoraria a questão da saúde emocional em uma relação. Mas, quando o sexo deixa de ter esse papel de conexão emocional no relacionamento, de união, ele acaba assumindo um papel de obrigação e, aí, naturalmente, é evitado”, reforça Vitor.

Como fazer mais sexo?

Para melhorar e aumentar a vida sexual, Vitor acredita que a ideia é que o casamento precisa ser nutrido sem marcar horário.

“Não se trata de forçar um momento, mas sim de criar um ambiente para que ele aconteça. Então, quando o casal cria até mesmo uma rotina, isso faz com que volte a se conectar. E, óbvio, algumas coisas, como conversa, um se abrir com o outro e experimentar atividades novas, podem fazer com que volte a ter mais relações.”

As gerações mais novas estão fazendo menos sexo?

Pesquisas já mostraram que esse comportamento está sendo “normalizado” por gerações mais novas, e o sexo deixou de ser uma prioridade. O profissional destaca que pesquisas atuais revelam, que sim, as novas gerações estão tendo menos relações sexuais, e isso se deve a diversos fatores: inseguranças pessoais, sobrecargas emocionais, cobranças constantes e hiperconectividade.

“A falta de sexo não é apenas uma questão física ou fisiológica, ela afeta profundamente a autoconfiança dos jovens e a capacidade deles de estabelecer conexões humanas”, acrescenta Vitor.

Vitor ainda reforça que o que antes víamos acontecer em gerações acima dos 40 anos, hoje observamos em uma geração mais jovem. Isso é reflexo de uma nova rotina: muito mais acelerada, emocionalmente sobrecarregada, marcada por inseguranças e com um acesso fácil e constante à pornografia.