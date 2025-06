Durante a gravação do programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, a apresentadora Fernanda Lima abriu o jogo, com muito bom humor, sobre a sua vida sexual com o marido, o também apresentador Rodrigo Hilbert.

“Não está fácil na minha casa”, admitiu Fernanda, arrancando risadas da plateia e dos colegas de palco. Segundo ela, a rotina intensa que ambos enfrentam tem dificultado os momentos de intimidade do casal. “O sexo… Não está fácil. É que a vida vai ficando muito corrida”, explicou a apresentadora. Fernanda revelou que, diante da situação, chegou a conversar abertamente com Hilbert sobre a necessidade de retomar a frequência das relações.”Eu disse para ele: ‘A gente precisa, né?’. E ele falou: ‘É, um pouquinho’. Aí eu falei: ‘Não, um pouquinho, não’”, contou. Em meio às gargalhadas dos presentes, Fernanda ainda dividiu a resposta espirituosa do marido: “Aí ele: ‘Mas, para quem não tem nada, um pouquinho já está bom’”. [Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert são casados desde 2002 e têm três filhos: João, Francisco e Maria Manoela.