Fernanda Lima relembra 1º vez com preservativo reutilizado: “Lavava e enrolava de novo”

Fernanda Lima relembrou o início de sua vida sexual, que começou aos 14 anos. A apresentadora afirmou que sua primeira experiência envolveu a reutilização de preservativo. Isso porque o namorado da época lavava o item para usá-lo novamente. Vale destacar que a camisinha é de uso único — o reuso compromete sua eficácia na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e gravidez indesejada.

O relato veio à tona durante a participação dela no “Surubaum“, programa comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, desta terça-feira (3/6). No relato, ela afirmou ter passado o fim de semana com o rapaz, por quem “era muito apaixonada”. A expectativa de viver o momento a dois, no entanto, virou uma história no mínimo curiosa.

“A gente já estava há um tempão namorando, naquela coisa de ‘acho que agora vai’. Organizamos tudo, foi super bonito, na casa dele na praia. E rolou [a atividade sexual]. Um pouco de dor, um pouco de prazer”, iniciou Fernanda.

Depois da primeira vez do casal, os dois seguiram se relacionando durante o fim de semana. Até que ela notou algo estranho: “Aconteceu uma coisa muito curiosa. Percebi que ele ia ao banheiro, ligava a torneira e ficava um tempão. Depois descobri que ele levou uma camisinha, lavava e enrolava de novo. Sei que rolou [sexo] o feriado inteiro com uma camisinha só”.

Atualmente, Fernanda Lima é casada com Rodrigo Hilbert, com quem tem três filhos: os gêmeos João e Francisco, de 17 anos, e Maria Manoela, de seis anos. Eles iniciaram o relacionamento em 2001, e se casaram em 2021, em uma cerimônia intimista na capela construída pelo apresentador no sítio da família.