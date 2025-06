fernanda-montenegro-surpreende-ao-cantar-de-improviso-em-teatro

O público que assistiu, no último domingo (08), a “Os Mambembes”, no Rio de Janeiro, vivenciou uma experiência que só o teatro pode proporcionar. Quem também estava na plateia do Casa Grande era Fernanda Montenegro. Ao fim da sessão, a grande atriz, após ser saudada por um dos atores do elenco – formado por talentos como Paulo Betti, Claudia Abreu e Júlia Lemmertz, entre outros – surpreendeu a todos ao cantar, de improviso, o tema que ela própria interpretava na montagem original, realizada em 1959 no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Munida de um microfone, levado a ela por Gustavo Guenzburger, Fernanda relembrou os percalços enfrentados pelo elenco original, do qual faziam parte talentos como Italo Rossi (1931-2011) e Sérgio Britto (1923-2011), para realizarem a encenação, dirigida por Gianni Ratto (1916-2005). Inicialmente prevista para ser apresentada em duas noites, a montagem acabou prorrogada devido à adesão do público, em “filas pela Rio Branco afora”.

