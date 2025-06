Fernanda Montenegro terá trajetória de sua carreira celebrada em documentário

A atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos, terá a trajetória de sua carreira retratada em um novo documentário. A homenagem incluirá imagens inéditas de bastidores e será dirigida por Pedro Waddington, com produção da NBCUniversal International Networks & DTC e da produtora Conspiração.

O longa irá mostrar os bastidores das últimas produções da atriz, assim como o seu processo criativo. De acordo com a Universal+, o filme também irá mesclar cenas íntimas com imagens de arquivo. “Estamos registrando um momento histórico de nossa cultura, de nossas vidas como brasileiros e do que nos representa na arte e no mundo”, contou Marcello Coltro, produtor executivo da NBCUniversal.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Fernanda Montenegro como Bia Falcão em “Belíssima” Reprodução/Globo Gwyneth Paltrow usou Oscar como peso de porta em entrevista como “brincadeira” Reprodução/Montagem Fernanda Montenegro no filme “Vitória” Divulgação Reprodução Instagram Fernanda Montenegro no Oscar 1999 Reprodução: Oscars Voltar

Próximo

O projeto também vai homenagear o profissionalismo multifacetado da artista, e o seu impacto no cinema, teatro, televisão e streaming, convidando o telespectador a refletir sobre o papel da arte no Brasil.

A mãe de Fernanda Torres ainda utilizou as redes sociais nesta terça-feira (17/6) para comentar sobre o projeto. “Uma jornada que espero que traga à luz a essência do meu ofício de atriz. É um prazer desenhar este novo caminho com a NBCUniversal”, escreveu.