Ferrari surpreende e tira Leclerc do cockpit para jovem da F2 no GP da Áustria

A Ferrari confirmou uma mudança incomum para o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1: Charles Leclerc será substituído pelo jovem Dino Beganovic no primeiro treino livre, marcado para a próxima sexta-feira (27/6).

A troca é parte da estratégia da equipe italiana para dar mais experiência ao piloto sueco-bósnio, de apenas 21 anos, que integra a Ferrari Driver Academy e atualmente compete na Fórmula 2.

Beganovic não é novato no carro da Ferrari: ele já havia pilotado no lugar de Leclerc durante uma sessão de testes no Bahrein, no início desta temporada. Agora, ele terá mais uma oportunidade de mostrar seu potencial ao volante de um carro da F1, no tradicional circuito de Spielberg.

Agenda do GP da Áustria – F1 2025

📅 Sexta-feira (27/6)

Treino Livre 1: 8h30

Treino Livre 2: 12h

📅 Sábado (28/6)

Treino Livre 3: 7h30

Classificação: 11h

📅 Domingo (29/6)

Corrida: 10h (horário de Brasília)

A substituição de Leclerc vale apenas para o TL1. O piloto monegasco volta ao cockpit para o restante do fim de semana.

✍️ Reformulado por ContilNet com informações do Metrópoles.