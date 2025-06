Festa do Lar dos Vicentinos mobiliza comunidade e Igreja Católica em Cruzeiro do Sul

A tradicional festa junina promovida neste sábado (8), pelo Lar dos Vicentinos voltou a movimentar Cruzeiro do Sul, com grande participação popular e apoio da Igreja Católica. O evento, que tem como objetivo arrecadar fundos para a manutenção da instituição, reuniu famílias inteiras em uma noite marcada por solidariedade, alegria e tradição.

O bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovenale, destacou a importância da festividade, que foi interrompida durante a pandemia, mas já está em seu terceiro ano de retomada. “Essa já é uma festa bem tradicional, que graças a Deus voltou. Serve para arrecadar, divulgar o trabalho que está sendo feito, e como foi visto, é um sucesso total. Vamos torcer para que o próximo ano seja ainda melhor”, afirmou.

Dom Flávio também ressaltou o papel histórico da Igreja Católica na assistência social da região. “A Igreja chegou logo no início, trazendo educação, saúde, assistência social. Muitas estruturas começaram com a Igreja, antes mesmo da chegada do governo. E essa parceria continua até hoje, em benefício de toda a região”, completou.

A Irmã Franciscana Simone Eiling, uma das organizadoras do evento, falou sobre o envolvimento das pastorais e o sucesso da programação. “Foi muito bonito, alegre e positivo. A festa é da família: crianças, idosos, pais e mães todos juntos. Tivemos bingo, rifa, quadrilha, pula-pula, pescaria… Tudo feito com muito carinho. E agradecemos a todos que contribuíram para essa bonita festa”, disse.

A renda arrecadada com a venda das rifas, bingos e brincadeiras será revertida para o Lar dos Vicentinos, que presta apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Mais do que uma festa, o evento reforça a união entre fé, cultura e solidariedade em Cruzeiro do Sul.

Veja o vídeo: