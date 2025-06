Festa junina e alimentação: o que comer, quantas calorias e como aproveitar sem exageros

🎊 Tradição que dá água na boca

Junho chega com bandeirinhas no céu e comidas irresistíveis na mesa: pamonha, canjica, paçoca, pipoca, bolo de milho… Não tem como passar ileso(a) pelo São João. Mas será que dá pra manter a saúde e o plano alimentar em dia mesmo com tantas tentações?

A boa notícia: dá sim. O segredo está na moderação, consciência e informação nutricional.

🔥 Calorias médias das comidas típicas (por porção média)

As calorias abaixo foram calculadas com base em porções caseiras típicas:

Pamonha doce (180 g): 260 kcal

Canjica com leite condensado (200 g): 300 kcal

Milho cozido (170 g): 150 kcal

Arroz doce (150 g): 280 kcal

Bolo de milho (70 g – 1 fatia): 220 kcal

Bolo de fubá com goiabada (80 g): 300 kcal

Paçoca (20 g): 110 kcal

Pé de moleque (25 g): 130 kcal

Cachorro-quente simples (150 g): 290 kcal

Pipoca com óleo e sal (25 g milho cru estourado): 190 kcal

✅ Estratégias para curtir com equilíbrio

Escolha o que realmente gosta (não precisa comer tudo!)

Evite misturar doces pesados em uma única refeição

Prefira preparações mais simples (ex: milho cozido)

Consuma água entre os pratos e evite refrigerantes

Vá alimentado: um lanche rico em fibras e proteína antes da festa ajuda a reduzir exageros

🏋️‍♀️ Como voltar à rotina após exagerar?

Escorregou um pouco? Sem culpa! Aqui vai um plano simples para retomar o foco:

Reidratação: após álcool ou excesso de sódio, aumente a ingestão de água, chá verde ou água com limão Reorganize sua rotina alimentar: priorize vegetais, frutas frescas, proteínas magras e cereais integrais Evite jejuns longos ou restrições severas — isso só aumenta a fome e o risco de compulsão Volte aos treinos gradualmente, respeitando seu ritmo Planeje as próximas refeições com atenção plena, evitando o “já que chutei o balde…” Suporte profissional: se necessário, agende um retorno com seu nutricionista para reestruturar o plano

🧠 Lembre-se:

Nutrição não é sobre proibição, e sim sobre consciência. Curtir uma festa não arruína seu progresso, desde que você tenha clareza do seu objetivo e saiba como retornar com leveza e consistência.

✏️ Referência nutricional

As estimativas calóricas foram baseadas em TACO/Unicamp, USDA e medidas caseiras.

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101