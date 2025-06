Festa que mistura rock e o cinema será atração do Studio Beer nessa sexta

Uma noite mágica promete agitar Rio Branco na próxima sexta-feira (20), no Studio Beer. A casa vai receber um show ao vivo que une o melhor do rock com as trilhas sonoras mais marcantes do cinema. A apresentação será uma verdadeira viagem musical por sucessos de filmes icônicos como Rocky II, Sobrenatural, Stranger Things, O Exterminador do Futuro, Top Gun, Homem de Ferro, entre outros clássicos que fizeram história nas telonas.

Além da música, o evento será um verdadeiro ponto de encontro para os fãs da cultura pop. O público poderá aproveitar um desfile de cosplays, sorteios de ingressos para sessões do Cine Araújo e brindes especiais ao longo da noite. Quem for caracterizado com traje completo de cosplay terá entrada gratuita garantida, o que promete deixar o ambiente ainda mais temático e divertido.

Os ingressos já estão disponíveis com preços promocionais. O primeiro lote, válido até o dia 14 de junho, custa R$ 20. O segundo lote, até o dia 19, sai por R$ 25. Quem deixar para comprar na hora pagará R$ 30. Há ainda uma promoção especial: na compra de dois ingressos, o terceiro sai de graça. As vendas estão sendo feitas via WhatsApp, no número (68) 99911-8975.

O Studio Beer abrirá as portas às 21h e o show tem início previsto para as 23h. O evento é uma excelente oportunidade para quem gosta de boa música, nostalgia, diversão e quer reviver, ao vivo, a energia dos filmes que marcaram gerações. A dica é reunir os amigos, vestir seu personagem favorito e se preparar para uma noite inesquecível