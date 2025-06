Festival Casarão agita Rio Branco com shows simultâneos; confira programação do dia 18

Rio Branco vai receber uma noite especial do Festival Casarão no dia 18 de junho, em comemoração aos 25 anos do evento. A programação será realizada no espaço Brazin e contará com dois palcos e shows simultâneos a partir das 20h.

A noite começa com Gabriê às 20h30 no palco 1 e Excomungado às 20h no palco 2. Em seguida, Jambu Elétrico se apresenta às 21h30 no palco 1, enquanto Doral sobe ao palco 2 às 21h. Às 22h30, Rancore assume o palco 1 e, às 22h, 43Duo se apresenta no palco 2. O encerramento fica por conta de Mombojó, às 23h30 no palco 1, e Zoo Humanos, à meia-noite no palco 2.

O Festival Casarão é realizado em parceria com a produtora acreana Fitacrepe (@fitacrepe) e celebra a diversidade musical com nomes que movimentam a cena cultural de Rio Branco e do Brasil.