Festival Huwã Karu Yuxibu promove 10 dias de imersão cultural e espiritual em Rio Branco

O líder espiritual Mapu Huni Kuin anunciou em suas redes sociais a realização do Festival Huwã Karu Yuxibu, que ocorrerá de 12 a 23 de junho, em Rio Branco, no Acre. O evento é promovido pelo projeto Karu Yuxibu Official, criado por Mapu em 2015 com o objetivo de fortalecer a cultura e a espiritualidade do povo Huni Kuin.

Com uma programação intensa de 10 dias de imersão cultural e espiritual, o festival contará com sete cerimônias tradicionais, proporcionando aos participantes uma profunda conexão com os saberes ancestrais da floresta e com a sabedoria do povo indígena.

Além de líder espiritual, Mapu Huni Kuin é musicista e empreendedor, e tem se destacado por seu trabalho em prol da valorização da identidade indígena e da preservação da floresta.

O evento acontecerá na sede do projeto Karu Yuxibu, localizada na zona rural de Rio Branco, e promete reunir visitantes de diferentes regiões do Brasil e do mundo em busca de conhecimento, cura e espiritualidade.