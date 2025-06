Festival Internacional Acre Graffiti reúne artistas em Rio Branco para celebrar o tema “Floresta Marginal”

A capital acreana se prepara para receber mais uma edição do Acre Graffiti – Festival Internacional de Culturas Urbanas, que acontece entre os dias 27 e 29 de junho de 2025, em Rio Branco (AC). O evento, que já se consolidou como uma das principais vitrines da arte urbana na região Norte, chega à sua 4ª edição, celebrando o tema “Floresta Marginal”.

Com uma programação diversificada, o festival ocupará a Rua África, localizada no bairro 6 de Agosto, um dos pontos mais tradicionais da cidade. O Acre Graffiti reúne artistas do graffiti, muralismo, dança, música, skate, audiovisual e outras expressões urbanas, transformando o espaço público em uma verdadeira galeria a céu aberto.

A iniciativa é financiada pelo Banco da Amazônia e pelo Governo Federal, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour, com apoio de dezenas de parceiros locais e nacionais. A proposta do festival é fortalecer o diálogo entre arte, juventude e território amazônico, valorizando as linguagens marginalizadas e promovendo a inclusão por meio da cultura.

Além das pinturas e intervenções artísticas, o público poderá conferir batalhas de MCs, apresentações de DJs, workshops, oficinas e rodas de conversa. Um dos destaques visuais da edição deste ano é o mascote do evento, que aparece em um barco repleto de tintas e equipamentos de som, navegando por uma floresta densa — uma metáfora direta ao cruzamento entre o urbano e o amazônico.

Realizado pelo coletivo Acre Crew, o Acre Graffiti também funciona como espaço de formação e intercâmbio para artistas locais e convidados de outras partes do Brasil e do mundo, reforçando o Acre como polo criativo em expansão.