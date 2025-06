FGB deve transferir acervo paleontológico e arqueológico encontrados em Rio Branco para a Ufac

O diretor de Gestão da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), Netto Costa, acompanhado de sua equipe, se reuniu na manhã desta segunda-feira (2), com o vice-reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Josimar Batista para discutir os últimos detalhes para a transferência do acervo arqueológico da instituição para a academia.

A importante decisão busca garantir a preservação de um considerável patrimônio cultural da história das terras da capital acreana. De acordo com Costa, o conjunto que soma materiais paleontológicos, arqueológicos e minerais, como garrafas antigas, fósseis e diversos outros, somam o total de aproximadamente 1500 itens.

“É uma riqueza cultural do nosso estado. Queremos agradecer a Ufac e toda a equipe da FGB por essa decisão, e juntos vamos fomentar a cultura do nosso município e entregar para a universidade a possibilidade de estudos para os acadêmicos”, afirmou Netto.

A assinatura do termo de cooperação entre as instituições que define a doação do acervo deve ocorrer em até 20 dias. Ainda segundo o diretor da FGV, a tentativa já ocorre há mais de 30 anos, e toda a equipe da Fundação está feliz com esse serviço que deve garantir diversos benefícios para todo o Estado.