Fiéis iniciam confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi no Centro de Rio Branco

Na manhã desta quinta-feira (19), cerca de 30 fiéis iniciaram a confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, no Centro de Rio Branco.

O trabalho, que começou logo nas primeiras horas do dia, está sendo realizado com pó de serra colorido no trecho que vai até a saída do estacionamento da catedral. A partir desse ponto, os tapetes passam a ser confeccionados com TNT, seguindo até a entrada da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

A atividade, que marca a celebração católica, reúne integrantes da catequese, do Encontro de Casais com Cristo (ECC), da equipe dirigente e da própria reitoria da catedral.

Os tapetes são símbolos da solenidade de Corpus Christi, que significa “Corpo de Cristo”, e representam a fé e a devoção dos católicos. Ao longo do dia, os fiéis seguem empenhados na montagem, que deve ser concluída antes do início da programação religiosa.

A Missa Solene de Corpus Christi será celebrada às 17h, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré. Logo após, às 18h, ocorre a procissão com o Santíssimo Sacramento, que percorrerá as ruas do Centro da capital, reunindo centenas de fiéis em um ato público de fé e adoração.

