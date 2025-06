Fifa revela gramado padrão das sedes do Mundial de Clubes 2025

O MetLife Stadium, em Nova Jersey, passou por adaptações para sediar a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes. A Fifa apresentou oficialmente o novo gramado nesta quarta-feira (11/6), destacando a uniformidade como um dos pilares do projeto.

Atendendo a uma exigência da Fifa, o estádio substituiu seu gramado sintético por um piso natural, padrão adotado em todas as competições organizadas pela entidade. A grama instalada é a mesma que será utilizada nas 16 sedes da Copa do Mundo de 2026, incluindo os estádios no México e no Canadá.

— Estar nos estádios que receberão jogos em 2026 é uma oportunidade importante para testarmos como tudo vai funcionar. Este é o primeiro torneio de futebol no MetLife, e todos estamos trabalhando pelo mesmo objetivo — afirmou Blair Christensen, responsável pela supervisão do campo na arena.

O MetLife receberá nove jogos do Mundial deste ano, incluindo o duelo entre Palmeiras e Porto, no próximo domingo (15/6). Em 2026, durante a Copa do Mundo, o estádio será palco de oito partidas, entre elas a grande final, marcada para 13 de julho.

Com capacidade para 82 mil torcedores, o estádio é a casa das equipes de futebol americano New York Jets e New York Giants, além de sediar eventos de entretenimento ao longo do ano. Por ter sido projetado para o futebol americano, o local ainda passará por ajustes em 2026, para melhorar a visibilidade em setores com pontos cegos.

Após o fim do Mundial de Clubes, o gramado será retirado e reinstalado antes do início da Copa do Mundo.