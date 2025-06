Figurino de Seu Jorge em filme gravado no Acre tem primeira imagem revelada; saiba mais

Um clique divulgado com exclusividade por Hugo Gloss revelou a primeira imagem do cantor e ator Seu Jorge caracterizado como o Comandante em Geni e o Zepelim, novo filme da premiada cineasta Anna Muylaert. O registro foi feito durante as gravações do longa em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, e mostra o artista vestindo o figurino completo do personagem: um líder autoritário, imponente e cercado de mistério.

“Com exclusividade, a primeira imagem de Seu Jorge caracterizado como o Comandante em Geni e o Zepelim, novo filme de Anna Muylaert. Rodado na Amazônia, o longa é baseado na música de Chico Buarque”, escreveu Hugo Gloss na legenda da foto publicada em seu Instagram nesta quarta-feira (11).

As filmagens ocorreram entre os dias 28 de maio e 6 de abril em Cruzeiro do Sul, cidade que serviu de cenário para a adaptação contemporânea da canção “Geni e o Zepelim”, lançada por Chico Buarque em 1978 no álbum Ópera do Malandro. Na trama, ambientada no mesmo ano da música, Seu Jorge dá vida a um comandante de intenções predatórias que ameaça uma comunidade ribeirinha da Amazônia, mas acaba se apaixonando por Geni (interpretada por Ayla Gabriela), uma travesti prostituta marginalizada pela sociedade local.

Segundo a produção, a escolha do Acre como locação principal foi estratégica. Muylaert buscava um ambiente que representasse a exuberância, a beleza e também as contradições da região amazônica — aspectos centrais para a atmosfera dramática do filme.

Além do impacto visual do figurino de Seu Jorge, que reforça a presença autoritária e enigmática do personagem, o filme promete provocar reflexões ao recontar a história de Geni. Rejeitada pelos moradores, ela se torna a improvável salvação da cidade diante da ameaça de destruição trazida pelo zepelim do Comandante.

As gravações seguem nos próximos meses, e a estreia de Geni e o Zepelim está prevista para o primeiro semestre de 2025.