Filha de Maíra Cardi com Arthur Aguiar, Sophia é levada ao hospital após dores abdominais

Maíra Cardi, de 41 anos, está grávida de uma menina, mas ainda não revelou o nome. Enquanto isso, a empresária e influenciadora segue compartilhando sua rotina, mostrando como anda a reforma de sua mansão milionária e, claro, os cuidados com a filha caçula, Sophia, de 6 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Arthur Aguiar. Na última terça-feira (04/06), a menina reclamou de fortes dores abdominais e foi levada ao hospital para realizar exames.

“Adivinha onde estamos? No hospital com a Sophia […] Ela está com uma dorzinha abdominal. Pode não ser nada, mas pode ser. Eu fui viajar e voltei, e ela está a mesma coisa”, contou Maíra, que esteve no Egito há poucos dias com o marido, Thiago Nigro. Ao ser atendida pelo médico, a menina apontou que estava sentindo dor na barriga.

No hospital, Sophia realizou um raio-x, e o médico explicou o que, de fato, estava acontecendo. O exame mostrou que ela estava com bastante fezes acumuladas no intestino.

Maíra explicou que, com a ida de Sophia para a escola, passou a liberar alimentos mais “livres” para que a filha pudesse se sentir mais enturmada. “Como contei para vocês, liberamos a Sophia para uma alimentação mais ‘livre’ para melhor adaptação na escola, mas isso já afetou a digestão dela”, avaliou.

“A senhora não está comendo frutas […] Essa coisa aí é cocô. É merda que você tem’”, brincou Maíra. Sophia, ao perceber que estava sendo gravada, reagiu: “Corta essa parte”, arrancando risadas. Embora não tenha sido nada grave, Maíra destacou a importância de a menina consumir mais frutas no dia a dia.