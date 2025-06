Filha inicia mestrado na Ufac e leva a mãe, auxiliar de serviços gerais, para celebrar conquista

A semana começou com emoção para a professora Maria Rayele da Silva Soares, que deu início a uma nova etapa em sua trajetória acadêmica: o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade (PPGLI), da Universidade Federal do Acre (Ufac).

O que tornou o momento ainda mais especial foi a presença da mãe, Simone Cristina da Silva Soares, auxiliar de serviços gerais, que acompanhou a filha na aula inaugural nesta segunda-feira (2).

Rayele fez questão de buscar a mãe no trabalho para que ela estivesse ao seu lado nesse marco importante. “Compartilhar esse começo com ela foi um gesto simbólico, cheio de afeto e gratidão”, relatou.

Pesquisadora da linha “Culturas, Narrativas e Identidades Amazônicas”, Rayele pretende abordar temas como espiritualidade, ancestralidade e o protagonismo de mulheres na Amazônia. A inspiração vem justamente da própria mãe, que, segundo ela, representa força, sensibilidade e resistência.

“Venho de uma trajetória marcada por muitas lutas, e celebrar esse marco acadêmico com minha mãe ao meu lado é mais do que um sonho realizado — é uma forma de honrar tudo o que vivemos juntas”, disse emocionada.

O relato da professora revela a força dos laços familiares e o impacto transformador da educação. Uma história que aquece o coração e reforça a importância de celebrar as conquistas com quem fez parte de cada passo do caminho.