Filha trans de Elon Musk estreia como drag queen em evento contra Trump

Vivian Jenna Wilson, de 21 anos, filha transgênero do empresário Elon Musk, estreou como drag queen em uma apresentação pública na última sexta-feira (13), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ela subiu ao palco sob o nome artístico de Vivlainous, durante o espetáculo “SAVE HER”, um evento artístico e ativista que reuniu performances voltadas à defesa de causas sociais e ambientais.

A estreia aconteceu em um contexto simbólico. O show arrecadou fundos para organizações que apoiam imigrantes perseguidos nos Estados Unidos, especialmente após o endurecimento das políticas migratórias do governo Donald Trump.

Ao som da música “Wasted Love”, do cantor austríaco JJ -premiada no Eurovision 2025 -, Vivian dançou vestindo figurino em tons metálicos e segurando a bandeira trans (azul, rosa e branca), em um gesto de afirmação de identidade e orgulho LGBTQIA+.

Organizado pela drag queen e ativista Pattie Gonia, o musical contou com uma série de intervenções políticas. Frases como “Ninguém é ilegal em solo roubado” foram projetadas em telões durante as apresentações, ampliando o teor de protesto do evento.

Vivian é filha de Musk com a escritora canadense Justine Wilson, e se assumiu como mulher trans em 2020, quando ainda era menor de idade. Em entrevista à revista “Teen Vogue”, ela contou que teve apoio da mãe desde o início de sua transição, mas enfrentou resistência por parte do pai – um dos homens mais ricos e influentes do mundo. Segundo ela, Musk tentou dificultar os trâmites médicos e legais relacionados à hormonização e mudança de nome.

O empresário, dono da plataforma X (antigo Twitter), é conhecido por declarações públicas contrárias à inclusão de pessoas trans em políticas públicas e costuma ridicularizar identidades de gênero em suas postagens. Desde o retorno de Trump à presidência, em janeiro deste ano, Musk tem reforçado sua posição contra o que chama de “ideologia woke” e associado a diversidade sexual e de gênero a “ameaças à masculinidade”.

Apesar da visibilidade de Vivian – que tem conquistado milhares de seguidores nas redes sociais -, Elon Musk não comentou publicamente a estreia da filha como drag queen. O distanciamento entre os dois já havia sido mencionado em outras entrevistas, e o rompimento foi legalizado em 2022, quando ela entrou com pedido para remover o sobrenome do pai de seus documentos oficiais.