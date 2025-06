Filhas de Dina Sfat se despedem de Francisco Cuoco: “Agora estarão juntos”

A morte de Francisco Cuoco, aos 91 anos, nesta quinta-feira (19), provocou grande comoção no meio artístico. Entre os muitos tributos ao ator, chamaram atenção as homenagens feitas pelas filhas de Dina Sfat (1938–1989), atriz que mais contracenou como par romântico de Cuoco na TV.

Anna Kutner, de 53 anos, foi a primeira a se manifestar, compartilhando nos stories do Instagram uma imagem com a legenda: “Pra sempre”. Em seguida, ela publicou: “Eternamente, Chico Cuoco. Ele e minha mãe, Dina Sfat, eram uma dupla imbatível. Agora estarão juntos”.

Bel Kutner, de 55 anos, e Clara Kutner, de 49, também prestaram tributo ao artista. As três são filhas de Dina com o ator Paulo José (1937–2021), com quem a atriz foi casada entre 1963 e 1981. Em uma publicação conjunta, Bel e Clara escreveram: “Francisco Cuoco. Grande parceiro no palco, na TV e na vida”, acompanhada de fotos antigas do ator ao lado da mãe.

Dina Sfat e Francisco Cuoco formaram um dos casais mais emblemáticos da dramaturgia brasileira. Juntos, estrelaram romances memoráveis em produções como Selva de Pedra, O Astro, Assim na Terra Como no Céu e Eu Prometo. No teatro, dividiram o palco na peça Hedda Gabler, reforçando a química profissional e o respeito mútuo que os unia.

Francisco Cuoco faleceu após cerca de 20 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, enfrentando complicações de saúde relacionadas à idade.

Anna Kutner — Foto: Reprodução/Instagram

Bel Kutner e Clara Kutner — Foto: Reprodução/Instagram

📝 Matéria redigida por ContilNet, com informações do jornal Extra

📌 Fonte original: extra.globo.com