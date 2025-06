filho-de-10-anos-do-serginho-groisman-emociona-no-“altas-horas”-com-homenagem-ao-pai

O “Altas Horas” deste sábado (28/6) foi repleto de emoção. Em comemoração aos 75 anos de Serginho Groisman, a produção do programa preparou uma surpresa especial: a participação de seu filho, Thomas Groisman, que relembrou com muito carinho a trajetória do pai na televisão.

Com apenas 10 anos, Thomas deu um verdadeiro show de fofura e carisma. Ele falou sobre os passos de Serginho no jornalismo e no entretenimento, mostrando que conhece bem o legado construído ao longo dos anos.

Serginho Groisman e filho, Thomas, no Altas Horas Reprodução: TV Globo

“Olha só essa história. Desde pequenininho o meu papai já gostava de arte. Vovô Luiz e vovó Ana levavam ele no cinema aqui em São Paulo e foi aí que ele começou a gostar muito de filmes e de televisão”, começou.

Thomas ainda recordou momentos marcantes da carreira do pai, destacando que ele já foi professor universitário, ator de teatro e, por fim, se tornou apresentador. “Sempre deu espaço para todo mundo, de todas as cores, jeitos, estilos e músicas”, disse em um dos trechos.

A plateia se derreteu, claro, e Serginho não conteve a emoção e o orgulho. O momento ficou ainda mais especial quando pai e filho dividiram o palco.