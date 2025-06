Filho de casal que morreu com 2 dias de diferença faz declaração nas redes

João Paulo Vieira, filho do casal que morreu com dois dias de diferença, fez uma declaração no perfil dele no Instagram, nesta sexta-feira (20/6), sobre a morte dos pais. Apesar de ser um momento de profunda tristeza, o filho destacou: “Meus pais foram acolhidos por Deus de uma forma muito poética”.

O pai, Joedir Vieria, de 69 anos, morreu em um sinistro de trânsito fatal, na segunda-feira (16/6). A mãe, Marineide Vieira, 60, veio a óbito em decorrência de um câncer. Na declaração, João faz uma reflexão: “Um final tão triste e tão bonito que parece ter sido projetado de um livro para um filme, não foi por acaso.” Joeldir voltava do hospital onde passara a noite cuidando da mulher, quando o veículo dele foi atingido por outro. “É muito doloroso não tê-los mais aqui mas saber que eles estão lá em cima, em paz e felizes juntos, me conforta”, lamenta João.