Filho de Faustão diz que exposição afastou o apresentador da rotina fora da TV

Conhecido pela energia contagiante nos palcos da televisão brasileira, Fausto Silva sempre foi sinônimo de presença marcante aos domingos. No entanto, longe dos estúdios, a rotina do apresentador segue um caminho bem mais reservado. Foi o que contou seu filho, João Guilherme Silva, durante participação no podcast “Bagaceira Chique”, apresentado por Luciana Gimenez.

Segundo João, o pai prefere manter distância da vida pública fora do trabalho. “Ele nunca foi muito de sair. Para ele, por muito tempo, foi muito difícil”, relatou o jovem, ao comentar sobre os impactos da fama na vida pessoal de Faustão. O assédio constante do público, de acordo com João, fez com que o apresentador preferisse adotar hábitos mais discretos, evitando exposições desnecessárias.

Aos 75 anos, Faustão vive um momento de recolhimento, após décadas à frente de programas de grande audiência. A escolha por uma rotina mais contida, porém, não se estende ao filho. João Guilherme, que também atua como apresentador e influenciador, revelou que encara a fama de forma mais leve.

“Eu faço tudo. Às vezes você tem que se privar de algum lugar público para fazer uma coisa ou outra”, explicou. Mesmo atento à possibilidade de ser fotografado ou filmado, João garantiu que não deixa a fama limitar seus movimentos. “O que muda é você se preocupar um pouco de fazer coisas em público porque alguém pode tirar alguma foto ou algo desse tipo, só isso”, completou.