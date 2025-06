Filho de Gladson tira foto com Neymar e o pai do jogador durante evento em São Paulo

O pequeno Guilherme Cameli, filho do governador do Acre, Gladson Cameli, viveu um momento especial neste fim de semana durante um evento em São Paulo. Ele tirou fotos ao lado do craque Neymar e também com o pai do jogador, Neymar Pai.

As imagens foram publicadas nas redes sociais do próprio Guilherme e rapidamente chamaram a atenção dos seguidores. Na foto com Neymar, o garoto aparece sorridente ao lado do camisa 10 da Seleção Brasileira, que atualmente está afastado dos gramados por conta de uma lesão. Já na outra imagem, Guilherme posa ao lado do pai do ídolo, que também participou do evento.

“Um craque e o Neymar”, disse uma internauta ao comentar a foto. “Arrasou, Gui”, comentou outra.