Filho de Luciano Huck, Benício é flagrado aos beijos com loira em festa em SC

Benício Huck, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, foi visto em clima de romance com uma jovem loira durante uma festa em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O flagra ocorreu na noite de quarta-feira (18), em uma celebração de véspera de feriado, poucos dias após a repercussão envolvendo seu nome e o de sua ex-namorada, a influenciadora Duda Guerra.

Segundo informações do colunista Leo Dias, Benício e a loira misteriosa foram vistos andando de mãos dadas, dançando e trocando beijos no local da festa. A identidade da jovem ainda não foi revelada.

O momento chamou ainda mais atenção por ter ocorrido no mesmo dia em que o programa Fofocalizando, do SBT, exibiu imagens de Duda Guerra ao lado de um rapaz em uma farmácia, o que levantou especulações sobre uma possível reconciliação com Benício. Entretanto, Luciano Huck negou a informação, afirmando que seu filho não estava no Rio de Janeiro, local onde as imagens foram registradas.

Em entrevista anterior ao próprio Leo Dias, Duda Guerra, de 16 anos, já havia afirmado que o namoro com Benício chegou ao fim e que ambos seguem caminhos separados. “A gente não se fala mais, a gente não pensa em voltar”, declarou ela, reforçando que os desentendimentos ficaram no passado e que não há chance de reconciliação.

📸 As imagens do novo flagra de Benício Huck foram divulgadas pela coluna Leo Dias, do portal Metrópoles.

