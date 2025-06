Filho de Marília Mendonça aparece com sensor para monitorar glicose

O pequeno Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, colocou um sensor para monitorar a glicose. Ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1 após a morte da cantora.

Uma imagem dele ao lado da babá, que também tem a doença, viralizou nas redes sociais. Na foto, os dois aparecem mostrando o aparelho grudado na pele.

Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune onde o sistema imunológico ataca as células do pâncreas que produzem insulina, um hormônio essencial para a absorção de glicose no sangue.

Leo no colo do pai, Murilo Huff

Irmão de Marília Mendonça desabafa após depressão por morte da cantora

Marília Mendonça

Dona Ruth

Léo e Marília Mendonça

O sensor é um dispositivo que mede a quantidade de glicose. Aplicado sob a pele, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e na aplicação de insulina.

Em 2022, Ruth Moreira, mãe de Marília e avó de Léo, disse que controlava a alimentação da criança por conta da doença. As informações são da Quem.

“A gente controla a diabetes dele com a alimentação balanceada. Ele não precisa tomar insulina, mas a glicose é controlada e a gente fica com a endocrinologista o tempo todo. A pediatra e a nutricionista também. Eu faço tudo com o auxílio dos três juntos. Por isso tive que aprender novas receitas no cardápio aqui de casa”, explicou.

Léo foi diagnosticado com diabetes após a morte de Marília, em 2021. A sertaneja faleceu em um acidente de avião, chocando todo o país.