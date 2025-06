Filho de Roberto Bolaños se pronuncia sobre polêmica com Dona Florinda

Com a insistência dos repórteres sobre o assunto, ele preferiu se calar e pediu para que fossem para outro tópico. Apesar disso, afirmou que a representação de Dona Florinda está presente na série.

Briga entre Roberto Fernández e Florinda Meza

Para quem não se lembra, assim que as primeiras cenas de Chespirito foram divulgadas, a atriz Florinda Meza usou as redes sociais para dizer que não ficou satisfeita com o resultado.

“Sei por uma boa fonte que nesta biografia não há respeito pela minha pessoa e muito menos pela verdade. Isso causaria grande dor ao Roberto (Bolaños). Quem se importa com a autorização ou opinião de alguém que já partiu?”, lamentou a atriz nas redes sociais.

Florinda Meza, que esteve casada com Roberto Bolaños até ele morrer, nunca teve uma boa relação com os filhos de Chespirito. Além disso, ela sempre se colocou contra Fernández durante as tratativas do Grupo Chespirito.