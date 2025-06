Filho de sucessor de Pablo Escobar está foragido por ataque no Rio

O Disque Denúncia divulgou, nesse domingo (9/6), um cartaz com as fotos de Jacobo Pareja Rodriguez, de 26 anos, e Felipe de Souza Monteiro, de 24, acusados de tentativa de homicídio qualificado contra um estudante de direito brutalmente espancado na madrugada de 23 de maio, na saída de um bar na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio.

Segundo a investigação conduzida pela 15ª Delegacia de Polícia (Gávea), a vítima foi cercada por pelo menos nove pessoas e agredida com extrema violência, incluindo 22 golpes na cabeça com socos e chutes. O motivo do ataque teria sido um desentendimento iniciado ainda dentro de uma casa noturna da região.

Jacobo é filho de Alexander Pareja Garcia, um dos nomes mais influentes do antigo Cartel do Vale do Norte, sucessor do império de Pablo Escobar na Colômbia. Apontado pela Polícia Federal como um dos herdeiros da estrutura do narcotráfico colombiano, Alexander tem histórico ligado à lavagem de dinheiro e ao tráfico internacional de drogas.

Jacobo, que vivia no Rio há alguns anos, fugiu para o Paraguai após o crime. Felipe, por sua vez, tem antecedentes por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, e teria escapado para o Rio Grande do Sul. Ambos tiveram prisão preventiva decretada pela 4ª Vara Criminal da Capital e são considerados foragidos.

Entre os outros envolvidos já presos estão: Pedro Vasconcelos do Amaral Sodré, conhecido como “Rebordão”, apontado como o autor dos primeiros golpes; Luma Melo Rajão, de 20 anos, estudante de direito que se apresentou à polícia dizendo ser conhecida como “Maria Manicômio”; Artur Velloso Araújo, de 18; E o modelo Bruno Fernandes Moreira Krupp, de 29, que teria incentivado o grupo a continuar as agressões.

Bruno Krupp já responde por outro caso de grande repercussão, em 2022, foi acusado de atropelar e matar um adolescente na Barra da Tijuca, ao pilotar uma moto sem habilitação.

O caso causou revolta pública pela brutalidade das agressões e pelo envolvimento de pessoas com antecedentes criminais e vínculos com o tráfico internacional. A Polícia Civil segue com as buscas e alerta que informações sobre o paradeiro dos foragidos podem ser repassadas de forma anônima ao Disque Denúncia, pelos números (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177.