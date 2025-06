Filho do goleiro Bruno vence torneio na Alemanha com o Botafogo

Bruninho Samudio, filho do goleiro Bruno com a modelo Eliza Samudio, foi campeão na Alemanha, no torneio Rimini Cup Sub-15. O jovem de 15 anos defende as cores do Botafogo.

Bruninho ajudou o Glorioso a vencera a final, por 1 x 0, diante do Honvéd, da Hungria, no domingo (8/6). Em todo o campeonato, ele sofreu apenas dois gols em sete partidas.

Ao todo, o Glorioso teve seis vitórias e apenas uma derrota na competição. A equipe do Botafogo ainda contava com o artilheiro do torneio, Gustavo Henrique, e o jogador eleito o craque do campeoanto, Cauã Machado.