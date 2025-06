Filho que tentou matar o próprio pai com faca é condenado pela Justiça do Acre

Kessydi Jhonny Barros do Nascimento, de 27 anos, foi condenado pela Justiça do Acre a mais de três anos de prisão por ferir gravemente o próprio pai com uma faca. O julgamento ocorreu na última segunda-feira (2), no Fórum Criminal de Rio Branco, sob responsabilidade do Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar.

O júri considerou Kessydi culpado por lesão corporal de natureza grave. Ele recebeu pena de 3 anos, 5 meses e 19 dias de reclusão em regime semiaberto. A decisão também autorizou que ele possa recorrer em liberdade, desde que utilize tornozeleira eletrônica durante o processo.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o crime ocorreu na manhã de 19 de agosto de 2023, no bairro das Placas, em Rio Branco. Na ocasião, Kessydi teria atacado o pai, o comerciante José Monte do Nascimento, de 63 anos, após um possível episódio de surto. A vítima foi ferida com um golpe de faca e precisou ser socorrida por uma equipe do SAMU, sendo levada ao Pronto Socorro da capital.

O agressor foi detido em flagrante por policiais militares, que o encontraram ainda com a arma usada no crime. Segundo informações, a defesa optou por não apresentar recurso contra a sentença.